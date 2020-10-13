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13октября
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С начала года пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ спасли 19 амурчан

С начала года пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ спасли 19 амурчан

Пожарные амурского центра ГЗ и ПБ потушили за 9 месяцев 1447 пожаров. Благодаря спасателям, гражданам удалось сохранить личное имущество почти на 200 миллионов рублей.

— Больше возгораний зафиксировано в частных жилых домах, хозпростройках, банях и автомобилях. Также горели административные здания, древесина, гаражи, сено и топливные цистерны. Больше всего пожаров произошло в Сковородинском, Бурейском и Благовещенском районах. Меньше всего — в Шимановском, Октябрьском и Мазановском. Чаще всего возгорания происходили ночью и раним утро. С начала года из огня спасли 19 человек. Только за одно возгорание ивановские пожарные эвакуировали из двухэтажного дома 13 человек. Пожар случился 9 мая в Ивановке по улице Луговая, 21. Основные причины бытовых пожаров — неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрооборудования и неосторожность при курении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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#пожары #происшествия

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