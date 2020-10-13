Завтра в Благовещенске изменят схему движения четырёх городских автобусных маршрутов
Из-за ремонта на перекрёстке улиц Калинина-Красноармейская с 11.00 14 октября до завершения работ изменят движение четырёх городских автобусных маршрутов: 9, 28, 36, 36(О).
Вот изменённая схема движения:
– ул. Красноармейская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Горького и далее по действующей схеме движения маршрутов.
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках, сообщает пресс-служба администрации города.
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