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13октября
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сегодня, 17:38 0

Завтра в Благовещенске изменят схему движения четырёх городских автобусных маршрутов

Завтра в Благовещенске изменят схему движения четырёх городских автобусных маршрутов
Фото: @admblag

Из-за ремонта на перекрёстке улиц Калинина-Красноармейская с 11.00 14 октября до завершения работ изменят движение четырёх городских автобусных маршрутов: 9, 28, 36, 36(О).

Вот изменённая схема движения:

– ул. Красноармейская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Горького и далее по действующей схеме движения маршрутов.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках, сообщает пресс-служба администрации города.

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#транспорт

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