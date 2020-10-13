За повреждения на мосту через реку Тынду гендиректор «Мостоотряда-43» заплатит штраф

В Тынде гендиректора ООО «Мостоотряда-43» привлекли к административной ответственности. Мужчина заплатит 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

— Тындинская городская прокуратура и ОГИБДД МО МВД России «Тындинский» провела проверку. Выяснилось, что «Мостоотряд-43» не выполнял требования по содержанию покрытия моста через реку Тында в период его реконструкции. Во время проверки на дороге были трещины и большие выбоины. Длительное время их никто не устранял. Мировой судья по Тындинскому городскому судебному участку № 2 обязал гендиректора «Мостоотряда-43» выплатить штраф — 20 тысяч рублей. Также двум виновным работникам объявлены выговоры. Нарушения устранили, ремонт произвели, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.