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13октября
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За повреждения на мосту через реку Тынду гендиректор «Мостоотряда-43» заплатит штраф

За повреждения на мосту через реку Тынду гендиректор «Мостоотряда-43» заплатит штраф

В Тынде гендиректора ООО «Мостоотряда-43» привлекли к административной ответственности. Мужчина заплатит 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

— Тындинская городская прокуратура и ОГИБДД МО МВД России «Тындинский» провела проверку. Выяснилось, что «Мостоотряд-43» не выполнял требования по содержанию покрытия моста через реку Тында в период его реконструкции. Во время проверки на дороге были трещины и большие выбоины. Длительное время их никто не устранял. Мировой судья по Тындинскому городскому судебному участку № 2 обязал гендиректора «Мостоотряда-43» выплатить штраф — 20 тысяч рублей. Также двум виновным работникам объявлены выговоры. Нарушения устранили, ремонт произвели, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

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#дороги #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    А кто заплатит за повреждения на мосту через реку зея?

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