В Амурской области выявили 54 новых заражения коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждены 54 новых случая коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 29 новых заражений.

В Белогорске зарегистрировано семь новых случаев, по четыре в Тынде, Благовещенском и Серышевском районе, по два в Свободном и Завитинском районе, по одному в Шимановске и Шимановском районе. Темп прироста за последние сутки составил 1,1 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4887 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 618,57 на 100 тысяч населения.

3 144 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 57 человек.

2695 человек контактировали с заболевшими.