В районе Плодопитомника рядом с футбольным полем появится новая плитка

В районе Плодопитомника в рамках акции «Город берегу» благоустраивают территорию у футбольного поля. Сейчас там укладывают тротуарную плитку. Огородить и благоустроить детскую и спортивную площадки жители попросили мэра Благовещенска Олега Имамеева.

В начале октября Олег Гатауллович побывал в поселке с представителями ОНФ. Мэр поручил на субботнике провести работы, которые можно завершить до наступления холодов. Строительная компания ООО «СЭС» решила помочь жителям поселка и проводит работы бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

— В этом году перед спортплощадкой укладывают 60 квадратных метров плитки. А уже в следующем году мэр пообещал благоустройство футбольного поля и детской площадки, — рассказал начальник территориального отдела поселка Плодопитомник Сергей Слепцов.