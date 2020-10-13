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13октября
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сегодня, 18:00 1

В районе Плодопитомника рядом с футбольным полем появится новая плитка

В районе Плодопитомника рядом с футбольным полем появится новая плитка

В районе Плодопитомника в рамках акции «Город берегу» благоустраивают территорию у футбольного поля. Сейчас там укладывают тротуарную плитку. Огородить и благоустроить детскую и спортивную площадки жители попросили мэра Благовещенска Олега Имамеева.

В начале октября Олег Гатауллович побывал в поселке с представителями ОНФ. Мэр поручил на субботнике провести работы, которые можно завершить до наступления холодов. Строительная компания ООО «СЭС» решила помочь жителям поселка и проводит работы бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

— В этом году перед спортплощадкой укладывают 60 квадратных метров плитки. А уже в следующем году мэр пообещал благоустройство футбольного поля и детской площадки, — рассказал начальник территориального отдела поселка Плодопитомник Сергей Слепцов.

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#мэрия #строительство

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Мамай какой то плиткомер...

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