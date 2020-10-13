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13октября
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сегодня, 16:30 3

Назначение: новым заместителем министра ЖКХ Приамурья стал Анатолий Бубнов

Назначение: новым заместителем министра ЖКХ Приамурья стал Анатолий Бубнов
Фото: amurobl.ru

Новым заместителем министра ЖКХ Амурской области назначили Анатолия Бубнова. При этом свою трудовую деятельность в региональном правительстве он начал в 2012 году.

В 2010 году Анатолий Павлович окончил экономический факультет Амурского государственного университета по специальности «Мировая экономика». В 2010-2011 годах проходил службу в вооружённых силах. В 2012 году начал свою трудовую деятельность в должности консультанта жилищного отдела регионального министерства ЖКХ.

Через два года назначен на должность заместителя начальника жилищного отдела этого же министерства. А в 2017-2018 годах перешёл в минобр, где возглавлял отдел проектов и программ.

В прошлом году Анатолий Бубнов стал начальником управления жилищной политики министерства ЖКХ Амурской области.

— В должности заместителя Анатолий Павлович будет курировать вопросы реализации программы по переселению амурчан из аварийного жилья, обеспечения жильём отдельных категорий граждан и вопросы проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

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#ЖКХ #областная власть #работа

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Комментарии
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  • Нестор Махнул

    Нестор Махнул
    1 час назад

    Каковы масштабы! Мировая экономика и ЖКХ Амурской области! Вот заживём то! Неужели такой кадровый голод в правительстве области? Когда уже кухарки перестанут руководить государством?

  • Tуман

    Tуман
    45 минут назад

    Правильно Маха, надо полить дерьмом Толяна

  • uslon

    uslon
    3 минуты назад

    В годы ВОВ его ровесники возглавляли наркоматы, ракеты и атомные бомбы строили. Так что, если парнишка заточен на дело, то справится!

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