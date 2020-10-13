Для работы в поликлиниках Благовещенска планируют набрать 100 волонтеров

Региональный клуб «Мы вместе» сейчас набирает волонтёров для работы в поликлиниках областной столицы. Добровольцы старше 16 лет станут принимать звонки, обзванивать пациентов и заполнять медицинскую документацию. Работать волонтёры будут по полдня: с 08:00 до 12:00 и с 12:00 до 18:00.

– В связи с пандемией звонков в поликлиники города стало поступать гораздо больше, волонтеры клуба «Мы вместе» решили оказать помощь. В задачи волонтёров включили обзвон и принятие звонков, а также обработку информации. Раньше в Приамурье такой практики не было, – рассказала нам специалист молодёжного центра «Выбор» Наталья Гусева. Записаться добровольцем можно по телефонам: 66-23-26, 8-914-574-41-23.

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