Молодой амурчанин до смерти забил битой своего знакомого

Фото: regnum.ru

22-летнего жителя посёлка Серышево суд признал виновным в умышленном убийстве человека.

— Известно, что у амурчанина был конфликт со знакомым. В марте они приехали в безлюдное место. Молодой человек взял биту и нанёс несколько ударов по голове бывшему приятелю. Знакомый нападавшего при этом не оказывал обидчику сопротивления. Житель Приамурья нанёс пострадавшему открытую черепно-мозговую травму, из-за которой мужчина скончался. Подсудимый ранее уже был осуждён. Избиение знакомого он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил амурчанину 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Амурской области.