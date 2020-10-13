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13октября
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сегодня, 16:23 0

Молодой амурчанин до смерти забил битой своего знакомого

Молодой амурчанин до смерти забил битой своего знакомого
Фото: regnum.ru

22-летнего жителя посёлка Серышево суд признал виновным в умышленном убийстве человека.

— Известно, что у амурчанина был конфликт со знакомым. В марте они приехали в безлюдное место. Молодой человек взял биту и нанёс несколько ударов по голове бывшему приятелю. Знакомый нападавшего при этом не оказывал обидчику сопротивления. Житель Приамурья нанёс пострадавшему открытую черепно-мозговую травму, из-за которой мужчина скончался. Подсудимый ранее уже был осуждён. Избиение знакомого он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил амурчанину 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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