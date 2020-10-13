Амурчане смогут контролировать взносы своих работодателей в ПФР онлайн

Контролировать страховые взносы работодателей на будущую пенсию специалисты Пенсионного фонда рекомендуют на протяжении всей трудовой деятельности. Сейчас для назначения страховой пенсии нужно набрать не менее 18,6 пенсионных коэффициента и 11 лет стажа. Эти факторы зависят от зарплаты работника и взносов работодателя.

— Чтобы проверить данные, после входа на сайт ПФР нужно выбрать «Индивидуальный лицевой счет», а затем «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Сервис покажет коэффициенты и стаж на данный момент. Если какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, то необходимо обратиться к работодателю для уточнения данных и предоставить их в ПФР, — сообщили в пресс-службе ОПФР по Амурской области.

Там же можно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта. Здесь будут отражены расширенные сведения о периодах работы, взносы работодателей, сумма накопительной пенсии, а также добровольные взносы в рамках программы госсофинансирования и другая информация. Получить такую выписку можно и лично в ПФР или МФЦ. Получать выписку специалисты рекомендуют хотя бы раз в год.