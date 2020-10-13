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13октября
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сегодня, 15:08 2

В Свободном запретили проводить массовые мероприятия

В Свободном запретили проводить массовые мероприятия
Фото: пресс-служба администрации Свободного

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Свободном муниципальный штаб запретил проводить все массовые мероприятия. Запрет будет действовать до особого распоряжения, сообщает пресс-служба администрации города.

— На прошлой неделе у нас регистрировалось в среднем по два случая заболевания COVID-19, а на этой – было и 13. Ситуация обостряется, и в рамках предупредительных мер мы работаем и с предпринимательским сообществом, и с жителями города по соблюдению санитарных норм и масочного режима. Мы провели серию рейдов совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, ГИБДД и полиции. За несоблюдение правил были составлены протоколы об административных нарушениях, — рассказал глава города Владимир Константинов.

По данным местного Роспотребнадзора, в городе с нарастающим итогом зафиксировано 753 случая COVID-19. Со 2 по 8 октября зарегистрировано 33 случая.

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#коронавирус #здоровье #медицина #Свободный

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я тоже ношу маску, она защищает очень хорошо от вирусов, так же как трусы от поноса

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    12 минут назад

    В свободном своя атмосфера

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