В Свободном запретили проводить массовые мероприятия

Фото: пресс-служба администрации Свободного

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Свободном муниципальный штаб запретил проводить все массовые мероприятия. Запрет будет действовать до особого распоряжения, сообщает пресс-служба администрации города.

— На прошлой неделе у нас регистрировалось в среднем по два случая заболевания COVID-19, а на этой – было и 13. Ситуация обостряется, и в рамках предупредительных мер мы работаем и с предпринимательским сообществом, и с жителями города по соблюдению санитарных норм и масочного режима. Мы провели серию рейдов совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, ГИБДД и полиции. За несоблюдение правил были составлены протоколы об административных нарушениях, — рассказал глава города Владимир Константинов.

По данным местного Роспотребнадзора, в городе с нарастающим итогом зафиксировано 753 случая COVID-19. Со 2 по 8 октября зарегистрировано 33 случая.