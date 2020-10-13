В Приамурье снова ветрено: прогноз погоды на 14 октября
По сообщению Амурского гидрометцентра, 14 октября в Приамурье ожидается переменная облачность, по северо-востоку небольшие осадки – мокрый снег, снег. Предупреждают синоптики и о гололёде. Ветер северо-западный, ночью до 6-11 метров в секунду, днем до 9-14 метров в секунду. Температура ночью по северу -7°С…-12°С, по югу -3°С…-8°С, днем +2°С …+7 °С, местами по северу до -3°С.
В Белогорске завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -2°С...+4°С, ночью -3°С...-4°С, ветер западный до 5-10 метров в секунду.
В Завитинске солнечно, без осадков. Днём температура -2°С...+4°С, ночью -2°С...-4°С, западный ветер подует со скоростью 5-12 метров в секунду.
В Райчихинске переменная облачность, после обеда пасмурно. Днём температура -1°С...+5°С, ночью -1°С...-4°С, ветер западный 5-11 метров в секунду.
В Архаре завтра утром ясно, после обеда переменная облачность. Днём температура -1°С...+4°С, ночью +1°С...-4°С, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду.
В Свободном и Шимановске завтра днём ясно, без осадков. Днём температура -2°С...+3°С, ночью -2°С...-4°С. Ветер западный до 5-11 метров в секунду.
В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -3°С...+2°С, ночью -3°С...-5°С. Ветер западный до 4-11 метров в секунду.
В Сковородине в течение дня переменная облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до +2°С, ночью столбик термометра опустится до -7°С. Ветер северо-западный и западный до 4-11 метров в секунду.
В Тынде пасмурно, небольшой снег. Днём столбик термометра поднимется до 0°С, ночью опустится до -7°С. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.
В Благовещенске в течение дня малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью около -2°С…-4°С, днём +5°С...+7°С. Ветер северо-западный до 7-12 метров в секунду.
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