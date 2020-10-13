В Приамурье снова ветрено: прогноз погоды на 14 октября

В Белогорске завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -2°С...+4°С, ночью -3°С...-4°С, ветер западный до 5-10 метров в секунду.

В Завитинске солнечно, без осадков. Днём температура -2°С...+4°С, ночью -2°С...-4°С, западный ветер подует со скоростью 5-12 метров в секунду.

В Райчихинске переменная облачность, после обеда пасмурно. Днём температура -1°С...+5°С, ночью -1°С...-4°С, ветер западный 5-11 метров в секунду.

В Архаре завтра утром ясно, после обеда переменная облачность. Днём температура -1°С...+4°С, ночью +1°С...-4°С, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду.

В Свободном и Шимановске завтра днём ясно, без осадков. Днём температура -2°С...+3°С, ночью -2°С...-4°С. Ветер западный до 5-11 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -3°С...+2°С, ночью -3°С...-5°С. Ветер западный до 4-11 метров в секунду.

В Сковородине в течение дня переменная облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до +2°С, ночью столбик термометра опустится до -7°С. Ветер северо-западный и западный до 4-11 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, небольшой снег. Днём столбик термометра поднимется до 0°С, ночью опустится до -7°С. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске в течение дня малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью около -2°С…-4°С, днём +5°С...+7°С. Ветер северо-западный до 7-12 метров в секунду.