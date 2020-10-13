Под видом сотрудников Водоканала мошенники обманывают амурчан

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По всей стране, и Амурская область не исключение, участились случаи коммунального мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками Водоканала, пытаются навязать жителям различные услуги. Об этом рассказали в РКС.

— Обманщики используют несколько схем. По одной из них недобросовестные компании раскладывают в почтовые ящики объявления, внешне напоминающие официальные квитанции. Так они убеждают горожан купить дорогостоящее оборудование. По другой схеме мошенники представляются специалистами Водоканала и навязывают услуги, например, установку дополнительных фильтров на воду. А ещё мошенники под видом сотрудников Водоканала входят в квартиры и совершают кражу имущества, — рассказали в пресс-службе ООО «Амурские коммунальные системы».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда просите показать рабочее удостоверение. Обратите внимание на то, что сотрудники АКС посещают квартиры амурчан либо по заявке клиента, либо заранее предупреждают о своём визите.

Не пускайте в свою квартиру незнакомых, даже если они представляются специалистами Водоканала, ЖЭКа или Энергосбыта. Все вопросы, связанные с коммунальными услугами, можно обсудить через приоткрытую дверь. Сотрудники АКС не проверяют, есть ли течь в квартире, и не устанавливают приборы учёта. Именно такой уловкой мошенники часто пользуются, чтобы попасть в квартиру. Внутридомовые трубы обслуживает управляющая компания. А ещё АКС не предлагает устанавливать дополнительные фильтры очистки воды.

Если сотрудники АКС попросили оплату за оказание каких-либо услуг, сообщите об этом на прямую линию «Антикриминал» – 8-800-250-82-34.