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13октября
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сегодня, 14:22 1

В Еврейской автономии офицер приторговывал солдатскими пайками «на стороне»

В Еврейской автономии офицер приторговывал солдатскими пайками «на стороне»
Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Майор воинской части в Еврейской автономной области устроил целый бизнес на сухих пайках. Как сообщает ИА EAO Media, индивидуальные рационы мужчина получал по фиктивным документам, а затем продавал гражданским лицам.

Как установило расследование, в апреле и мае майор подготовил фиктивные документы на выдачу и получение 686 комплектов индивидуальных рационов питания военнослужащими в/части 61424. После получения пайков всё продал.

Майор нанёс государству ущерб в размере 441 965,93 рубля. Военнослужащий свою вину признал полностью.

Биробиджанский гарнизонный военный суд признал офицера виновным в совершении двух преступлений. Ему назначен штраф в 150 тысяч рублей, а также частично удовлетворён иск на 352 298,42 рубля.

Приговор вступил в законную силу.

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#военные #Дальний Восток #криминал

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Откройте авито, там этих пайков гора, при чём за цену вдвое меньше от той, что в военторге.

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