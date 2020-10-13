В Еврейской автономии офицер приторговывал солдатскими пайками «на стороне»

Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Как установило расследование, в апреле и мае майор подготовил фиктивные документы на выдачу и получение 686 комплектов индивидуальных рационов питания военнослужащими в/части 61424. После получения пайков всё продал.

Майор нанёс государству ущерб в размере 441 965,93 рубля. Военнослужащий свою вину признал полностью.

Биробиджанский гарнизонный военный суд признал офицера виновным в совершении двух преступлений. Ему назначен штраф в 150 тысяч рублей, а также частично удовлетворён иск на 352 298,42 рубля.

Приговор вступил в законную силу.