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13октября
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сегодня, 14:06 0

Подозреваемый в убийствах трех человек под Нижним Новгородом найден мертвым

Подозреваемый в убийствах трех человек под Нижним Новгородом найден мертвым
Фото: osnmedia.ru

Мужчину, которого подозревают в убийстве трех человек при стрельбе в поселке в Нижегородской области, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК России.

«Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло», — сказали агентству в региональном СУСК.

Из слов собеседника агентства следует, что мужчина покончил с собой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, тело подозреваемого в убийстве трех человек обнаружили сотрудники полиции и представители Росгвардии региона во время оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района.

По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина стрелял в местных жителей, трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Представитель экстренных служб региона говорил РИА Новости, что в результате стрельбы погибли четыре человека, пятеро пострадали.

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#криминал #происшествия

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