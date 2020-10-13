Воспитанников благовещенской гимназии к сдаче норм ГТО подготовила мама

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Класс пограничного профиля ФСБ гимназии № 25 выполнил нормативы комплекса ГТО. Интересно то, что в процессе подготовки участвовала мама одного из учеников.

— Парни несколько месяцев готовились к выполнению испытаний комплекса ГТО. Спортивные нормы они сдали на каникулах. Мальчишки в течение недели проверяли свои силы и возможности в беговых и гимнастических видах, плавании, стрельбе, метании. Завершающим испытанием для ребят стал туристский поход на лыжной базе «Динамо». Возглавила спортивные начинания ребят мама одного из школьников. Теперь в арсенале воспитанников гимназии бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия. Городской центр тестирования выражает особую благодарность Светлане Руденко за помощь в пропаганде комплекса ГТО среди населения города Благовещенска, — сообщили в администрации Благовещенска.

Значки пригодятся ребятам для поступления и дальнейшей учёбы.