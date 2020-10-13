Василий Орлов: «Вузам и колледжам нужно объединить силы в подготовке кадров»

Обеспечение Амурской области собственными кадрами обсудили в региональном правительстве. Губернатор Приамурья Василий Орлов озвучил необходимость объединения сил вузов и колледжей для подготовки наиболее востребованных специалистов.

— Рекомендую руководителям образовательных организаций высшего образования проанализировать вопрос целесообразности интеграции систем высшего и среднего профессионального образования области в единую образовательную среду. Важно, чтобы после получения образования выпускники шли работать по специальностям, которые нужны области, — сказал Василий Орлов. — Давайте проанализируем и соберёмся по этому вопросу в январе. Предлагаю отработать механизм на примере ДальГАУ и аграрного колледжа. Надо посмотреть, как можно интегрировать аграрный колледж в вуз, чтобы решить главную задачу – удовлетворить потребности в кадрах для сельского хозяйства.

Но такая работа в аграрном вузе области уже идёт.

— Мы с аграрным колледжем заключили договор о сотрудничестве. У нас уже есть центры в хозяйствах, на базе их будут проходить практику и студенты аграрного колледжа, — сообщил ректор ДальГАУ Павел Тихончук.

Глава региона выразил надежду, что такая схема позволит реально повысить качество подготовки специалистов.

— Мне кажется, если мы сможем организовать такую работу, будет выше качество образования. Кроме того, мы сможем оптимизировать образовательную инфраструктуру, — прокомментировал губернатор Василий Орлов.