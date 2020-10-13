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13октября
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сегодня, 16:10 7

Молодёжь постаралась: в Благовещенске расписали трансформатор и соорудили арт-объект

Молодёжь постаралась: в Благовещенске расписали трансформатор и соорудили арт-объект

В Благовещенске появились два арт-объекта в рамках акции «Город берегу». На трансформаторной подстанции в районе улиц Амурской – Шимановского нарисовали граффити. Его по собственному эскизу создала художница Полина Акулова. А в сквере у Дома молодежи не только убрались, но и установили большой хештег – #ГородМолодежи.

В управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города рассказали, что граффити художница нарисовала бесплатно. Краску для рисования закупил депутат Благовещенской городской думы Роман Кобыльцов, а площадку для создания граффити предоставили АКС.

— Мне нужно было создать граффити на тему «Благовещенск – самый молодежный». С городом у меня ассоциируется Триумфальная арка, ОКЦ, церковь и торговые ряды «Мавритания», поэтому я изобразила их. Силуэты молодых людей — наша молодёжь. У них разные интересы – кому-то нравится читать, играть в баскетбол, кататься на скейте или танцевать. Поэтому в эскизе я объединила всё вместе, – рассказала художница Полина Акулова.

Полина недавно окончила художественную школу. Однако девушка призналась, что это был второй раз, как она взяла баллончики в руки. Первый раз девушка поучаствовала в мастер-классе по граффити. Его в сентябре проводил отдел по делам молодёжи.

— Во время акции «Город берегу» мы не только убираем Благовещенск, но и облагораживаем объекты в наших округах. Так молодые таланты могут выразить себя в творчестве, — отметил депутат Роман Кобыльцов.

Во время акции волонтёры также убрались в сквере у Дома молодежи на Красноармейской, 124. Здесь собрали 28 мешков мусора и высадили 30 саженцев. Также в сквере появился хештег, который можно использовать как фотозону.

— Инициатива создания хештега принадлежит отделу по делам молодёжи управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Площадку для арт-объекта помог благоустроить предприниматель Антон Таран. Саму металлическую конструкцию по своим эскизам изготовил благовещенский мастер Богдан Труфанов, а все лакокрасочные работы произвела «Единая Россия», — рассказала начальник отдела по делам молодежи Татьяна Канцедалова.

Всего арт-объект создали за три дня. Конструкция из 3D-букв составляет четыре метра в длину и почти полтора метра в высоту.

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#конкурсы #отдых

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Комментарии
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  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Какой-то детский сад. Не думаю, что это художество будет украшением в городе....

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    сразу бросилось ,что самый молодежный говещенск написано

  • Дым

    Дым
    1 час назад

    мазня

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    реально - Говещенск )))

  • Разнящий

    Разнящий
    42 минуты назад

    Самый молодёжный Говещенск.

  • мыжго

    мыжго
    29 минут назад

    Стыдобище-то какое.... Лучше закрасьте поскорее нахрен.

  • kibitzer

    kibitzer
    11 минут назад

    А художник то знатный тролль о_О

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