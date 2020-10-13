Федеральная служба судебных приставов проведёт ярмарку вакансий

24 октября в 11 часов по адресу: переулок Пограничный,10, пройдёт ярмарка вакансий федеральной службы судебных приставов. Кандидаты смогут узнать об открытых вакансиях, уточнить все вопросы в индивидуальном порядке и узнать, какие документы нужны для постановки в кадровый резерв.

Заинтересовавшимся предложат принять участие в конкурсе для постановки в кадровый резерв. Основные требования к кандидатам: возраст от 18 до 40 лет, гражданство РФ и отсутствие судимости. Принятым на службу обещают стабильный заработок, социальные гарантии, ежегодный отпуск и санаторно-курортное обслуживание.

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zaretskaya