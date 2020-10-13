«Город ожил»: как Хэйхэ пережил карантин и преобразился в отсутствие русских

Фото: личный архив Анны

Корреспондент Амур.инфо поговорил с благовещенкой, которая вышла замуж за китайца, родила ребёнка и уже несколько лет живёт в Китае. Анна рассказала, как люди в приграничном городе жили в период строгого карантина, насколько сейчас боятся вируса и как изменилась их жизнь в отсутствие русских в Хэйхэ.

Анна живёт в Китае уже четыре года, из них почти год — в Хэйхэ. Девушка говорит, что в целом привыкла, если бы не коронавирус, который внёс сильные корректировки. Те меры, что принимались в Китае, конечно, с российскими не сравнить.

«Это была самая настоящая изоляция»

— Одна из причин, по которой мы переехали в Хэйхэ, была как раз возможность быстро добираться до России. В 2019 году я ездила в Благовещенск почти каждые полтора месяца, и это здесь очень удобно, всего час времени — и я уже в России, могла спокойно решать все свои дела. А потом мы узнали о коронавирусе, и всё остановилось, — рассказывает девушка. — Так как Хэйхэ, по китайским меркам, небольшой город и здесь нет каких-то крупных производств, меры защиты были введены максимально.

Это была самая настоящая изоляция. В каждом жилом комплексе начала работать пропускная система. Если человеку нужно выйти куда-то, не просто выйти подышать воздухом во дворе, а именно пойти куда-нибудь — в магазин за едой или по каким-то личным делам, на входе были дежурные, которые записывали, кто из какой квартиры в какое время вышел, в какое время вернулся. Делалось это для того, чтобы не было большого скопления людей, поэтому из каждой квартиры покидать жилой комплекс разрешалось только одному человеку.

Анна рассказывает, если в период карантина человек продолжал работать, то на него выписывался отдельный пропуск. Не разрешалось приводить в дом гостей, не работала доставка еды, курьеры доставляли все посылки до дверей, не работали ни общественный транспорт, ни такси. Был даже запрет на использование личного транспорта без особо важного повода.

— Друг моего мужа возвращался с каникул как раз в период этого запрета. В итоге зимой в шесть утра он с чемоданом от вокзала шёл пешком домой почти час, потому что не было ни одной машины-такси в городе, кроме полицейского патруля, — вспоминает Анна. — В тот период Хэйхэ был не то что без русских, а вообще практически без людей на улицах. Так было примерно месяц, после чего в Китае ввели персональный электронный код здоровья для всех граждан. Ограничения были сняты, и город ожил.

Хэйхэ преображается

Девушка рассказывает, что за эту весну и лето в Хэйхэ было сделано очень многое. Снесли старые здания, произвели масштабный ремонт канализационной системы. Сделали косметический ремонт многих жилых домов и торговых центров. На нескольких участках отремонтировали дороги. Практически в каждом крупном парке установили новые фонари, скамейки, новые скульптуры. На одной из площадей открыли поющие фонтаны. Были закончены работы к открытию международного моста через Амур. Кроме того, китайцы построили очень большой китайско-российский этнический парк.

— Многое было сделано в связи с тем, что в Хэйхэ в начале сентября проходила очень важная конференция по развитию туризма. Другая причина — это как раз необходимость дать работу тем людям, которые не могут сейчас, как раньше, уехать на заработки в Россию. И это действительно важно. Потому что конференция уже давно закончилась, сильно похолодало, но до сих пор есть в городе объекты, где задействованы люди и идёт ремонт, — говорит девушка.

Проблемы остаются

Из-за закрытия границ с Россией бизнес у многих китайцев понёс большие убытки. Сейчас для того чтобы жить, им приходится искать новую работу. Во многом эта ситуация схожа с той, что сейчас происходит у нас. Особенно в среде тех амурчан, которые до карантина плотно работали в сфере туризма.

— Знакомые рассказывали, как их подвозил таксист, который до пандемии работал гидом, а теперь подрабатывает так. Русских туристов в городе сейчас нет совсем, туристов с юга и других регионов Китая тоже стало меньше. Сложная ситуация для многих, но ничего не поделать. У меня нет знакомых, которые ведут дела непосредственно с людьми из России, не могу сказать, что думают они. Но большинство простых горожан всё-таки больше беспокоятся о своём здоровье, чем об экономических проблемах. Никто не хочет, чтобы вирус снова распространился и вновь ввели режим карантина, — подытожила девушка.