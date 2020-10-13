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13октября
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сегодня, 13:25 2

В Сковородником районе благоустроили сквер, а в Томбовским пляж

В Сковородником районе благоустроили сквер, а в Томбовским пляж

В Свободненском районе благоустроили сквер и открыли парк, а Тамбовский район представил пляжную зону. Всё это — инициатива местных жителей.

— В селе Дмитриевка Свободненского района благоустроили сквер. Здесь уложили тротуар, сделали ограждение и освещение. Проект обошёлся почти в три миллиона рублей. Ремонт стал возможным благодаря конкурсу по поддержке местных инициатив от минфина Приамурья. В нём также поучаствовали жители села Талдан Сковородинского района. Они предложили проект парка на пустующей территории. Там установили сцену и беседку — теперь это первое в Талдане место отдыха под открытым небом. На создание парка потратили более миллиона рублей. В Тамбовском районе реализовали проект «Раздольненские непоседы». Для детей установили игровой мини-городок, качели, карусели и балансиры. Здесь также появились лавочки и урны. На воплощение идеи потратили 1,5 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Минфин Приамурья также поддержал проект Толстовки «Центр притяжения села». На 1,2 миллиона рублей установили новый игровой комплекс, лавочки и урны, а также сделали пешеходную дорожку и освещение.

В селе Новоалександровка создали пляжную зону. По проекту «Под парусом Новоалександровской надежды» установили освещение, лавочки и вазоны. На обновление потратили 1,5 миллиона рублей.

В селе Козьмодемьяновка благоустроили парковую зону: разбили аллею, установили лавочки, урны и освещение. Всё обошлось в 1,8 миллиона рублей.

В региональном бюджете предусмотрено 165 миллионов рублей для реализации проектов. Это нужно для того, чтобы поддержку получили все 172 проекта.

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#дети #жизнь #Свободный #Сковородино #Тында

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 минут назад

    В Сковородником районе благоустроили сквер, а в Томбовским пляж-----------русский язык сегодня отдыхает

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 минута назад

    "В Сковородником районе благоустроили сквер, а в Томбовским пляж"

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