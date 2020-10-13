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13октября
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сегодня, 12:21 0

Российский космонавт объяснил полный запрет алкоголя на МКС

Российский космонавт объяснил полный запрет алкоголя на МКС
Фото: Роскосмос/NASA

На Международной космической станции запрещены все спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе. Это связано с тем, что они могут привести к поломке системы очистки воздуха, рассказал РИА Новости российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев.

— Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость — это не главный критерий. Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон какой-то — запах пошел и сразу на Землю он (датчик-анализатор - ред.) сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь. И моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они при попадании паров алкоголя просто перестают работать, — рассказал космонавт.

По его словам, в свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам, как подводникам, вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, но от этой идеи отказались, чтобы спирт не привел к поломке блока колонок очистки воздуха

— Полное табу на борту, — подчеркнул Самокутяев.

В 2019 году заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки — потому что они при открытии разлетаются в стороны.

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#космос

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