Приамурье оказалось на 18-ом месте по доступности дизельного топлива в России

Доступнее всего по России этот вид топлива оказался в Ямало-Ненецком АО. Здесь цена на «дизель» с начала года упала на два процента. А на чистую зарплату здесь можно купить 1875 литров топлива. Следом идёт Москва, Магаданская область, и Сахалин. Здесь на среднюю оплату труда можно приобрести в районе полутора тысяч литров топлива.

Также по доступности дизеля Приамурье обошёл Хабаровский и Красноярский край. Здесь можно купить чуть больше 900 литров топлива на среднюю зарплату. В Московской области и Якутии можно приобрести более тысячи литров. При том, что в соседней Сахе средняя цена на дизель почти достигает 60 рублей.

Дороже всего дизель обойдётся жителям Ивановской и Псковской областей, а также в Дагестане и Алтайском крае. В республике Ингушетия цена на дизель круто поднялась — почти на 15 процентов с начала года. Теперь здесь можно купить только 548 литров топлива.

В среднем по стране дизель стоит 48 рублей за литр. А граждане могут приобрести на месячную зарплату 889 литров.