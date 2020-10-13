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13октября
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Приамурье оказалось на 18-ом месте по доступности дизельного топлива в России

Приамурье оказалось на 18-ом месте по доступности дизельного топлива в России

В рейтинге по доступности дизельного топлива в России Приамурье заняло 18-ую строчку. Амурчане могут купить примерно 851 литр дизеля на чистую зарплату. С учётом увеличения топлива на два процента, он в среднем стал стоить 50 рублей, сообщает РИА Новости.

Доступнее всего по России этот вид топлива оказался в Ямало-Ненецком АО. Здесь цена на «дизель» с начала года упала на два процента. А на чистую зарплату здесь можно купить 1875 литров топлива. Следом идёт Москва, Магаданская область, и Сахалин. Здесь на среднюю оплату труда можно приобрести в районе полутора тысяч литров топлива.

Также по доступности дизеля Приамурье обошёл Хабаровский и Красноярский край. Здесь можно купить чуть больше 900 литров топлива на среднюю зарплату. В Московской области и Якутии можно приобрести более тысячи литров. При том, что в соседней Сахе средняя цена на дизель почти достигает 60 рублей.

Дороже всего дизель обойдётся жителям Ивановской и Псковской областей, а также в Дагестане и Алтайском крае. В республике Ингушетия цена на дизель круто поднялась — почти на 15 процентов с начала года. Теперь здесь можно купить только 548 литров топлива.

В среднем по стране дизель стоит 48 рублей за литр. А граждане могут приобрести на месячную зарплату 889 литров.

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#дороги

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