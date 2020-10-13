В Приамурье увеличился прожиточный минимум для пенсионеров

В 2021 году прожиточный минимум пенсионеров вырастет с 10018 рублей до 10699 рублей. Региональные социальные доплаты — разницу между пенсией и прожиточным минимумом увеличат с 1 января 2021 года.

— Неработающим пенсионерам, которые не получают региональные социальные доплаты, и их пенсия на 1 января 2021 года будет ниже 10699 рублей, нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением установить доплаты. На данный момент региональные социальные доплаты получают 30719 человек, — сообщили в министерстве социальной защиты области.

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#пенсии #соцзащита

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zaretskaya