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сегодня, 14:15 3

В селе Косицино Тамбовского района погиб 17-летний подросток

В селе Косицино Тамбовского района погиб 17-летний подросток

В пятницу, 9 октября, в селе Косицино Тамбовского района погиб 17-летний подросток. Парень работал на местном зерновом дворе. По словам очевидцев, его задавило соей во время выгрузки.

— У нас в селе Косицино погиб парень на зерновом дворе. Его попросили набрать сою на анализ из бункера, парень залез. Внизу был водитель, приехавший грузиться соей, он открыл бункер, и парня задавило соей. Вызвали скорую, за его жизнь медики боролись около двух часов, но не смогли спасти, — сообщили корреспонденту Амур.инфо жители села Косицино.

Ещё сельчане говорят, что на зернозаготовке нередки случаи нарушений требований безопасности.

В областном Следственном комитете гибель подростка подтверждают, по информации следователей, погибший упал в резервуар с бобами.

— С телесными повреждениями пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался. По факту гибели подростка следственным отделом по Тамбовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — рассказали в следственном управлении СК РФ.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    2 часа назад

    Ну как так. Парня отправили в бункер и забыли про него. Остальные там что слепоглухонемые? Уроды.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    24 минуты назад

    Поддерживаю!

  • Allenga

    Allenga
    18 минут назад

    Ни за что, ни про что молодую жизнь загубили. Очень жаль парня и

    его родных. Безалаберность и авось везде и во всем.

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