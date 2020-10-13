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13октября
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сегодня, 11:44 7

Хабаровского депутата, заподозренного в избиении пенсионера, исключили из партии

Хабаровского депутата, заподозренного в избиении пенсионера, исключили из партии
Фото: dvnovosti.ru

Депутата Хабаровской городской думы Игоря Соколова исключили из ЛДПР. Причиной для этого стало уголовное дело: народного избранника подозревают в избиении пожилого мужчины, сообщает портал «Губерния».

Об исключении Игоря Соколова из рядов либерал-демократов рассказал его теперь уже бывший однопартиец, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

— Исключен из ЛДПР решением Высшего совета депутат городской думы Соколов. Что он сделал? Он избил пенсионера. Покрывать таких деятелей партия не будет, — сказал Михаил Дегтярев во время эфира на своей странице в Инстаграме.

Ранее пресс-служба следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО сообщила о подобном случае. Фамилию подозреваемого в пресс-релизе не назвали, но речь, по всей видимости, идет о Соколове.

— В Хабаровске депутат городской думы подозревается в причинении пожилому мужчине тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 3 октября 2020 года в селе Матвеевка Хабаровского муниципального района в ходе бытового конфликта подозреваемый нанес несколько ударов 68-летнему местному жителю, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Потерпевший доставлен в больницу, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК от 9 октября.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    комменты чистят

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    40 минут назад

    Весёлая партейка! )))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    39 минут назад

    странно почему здесь никогда не пишут про ЕР

  • DrDok

    DrDok
    24 минуты назад

    Не положено.... Царю это не надоть

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    12 минут назад

    Кроненберг, а чего про них писать? Они покрышки не жгут, беззащитных женщин не гоняют, пенсионеров не бьют...

    Хотя, если ты что-то такое знаешь, то пиши сюда! Кто тебе запретит?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 минута назад

    да комменты удаляют-правду писать нельзя

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