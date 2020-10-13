Хабаровского депутата, заподозренного в избиении пенсионера, исключили из партии

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Об исключении Игоря Соколова из рядов либерал-демократов рассказал его теперь уже бывший однопартиец, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

— Исключен из ЛДПР решением Высшего совета депутат городской думы Соколов. Что он сделал? Он избил пенсионера. Покрывать таких деятелей партия не будет, — сказал Михаил Дегтярев во время эфира на своей странице в Инстаграме.

Ранее пресс-служба следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО сообщила о подобном случае. Фамилию подозреваемого в пресс-релизе не назвали, но речь, по всей видимости, идет о Соколове.

— В Хабаровске депутат городской думы подозревается в причинении пожилому мужчине тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 3 октября 2020 года в селе Матвеевка Хабаровского муниципального района в ходе бытового конфликта подозреваемый нанес несколько ударов 68-летнему местному жителю, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Потерпевший доставлен в больницу, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК от 9 октября.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.