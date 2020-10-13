Хабаровского депутата, заподозренного в избиении пенсионера, исключили из партии
Депутата Хабаровской городской думы Игоря Соколова исключили из ЛДПР. Причиной для этого стало уголовное дело: народного избранника подозревают в избиении пожилого мужчины, сообщает портал «Губерния».
Об исключении Игоря Соколова из рядов либерал-демократов рассказал его теперь уже бывший однопартиец, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
— Исключен из ЛДПР решением Высшего совета депутат городской думы Соколов. Что он сделал? Он избил пенсионера. Покрывать таких деятелей партия не будет, — сказал Михаил Дегтярев во время эфира на своей странице в Инстаграме.
Ранее пресс-служба следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО сообщила о подобном случае. Фамилию подозреваемого в пресс-релизе не назвали, но речь, по всей видимости, идет о Соколове.
— В Хабаровске депутат городской думы подозревается в причинении пожилому мужчине тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 3 октября 2020 года в селе Матвеевка Хабаровского муниципального района в ходе бытового конфликта подозреваемый нанес несколько ударов 68-летнему местному жителю, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Потерпевший доставлен в больницу, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК от 9 октября.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
Просмотров всего: 386