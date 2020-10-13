Российским миллиардерам пандемия помогла стать еще богаче

«Бюджеты треснут», — так отреагировал как-то мэр Москвы в ответ на предложение увеличить финансовую поддержку пострадавшим от китайской напасти россиянам. Но, согласно подсчётам Лайфа, с бюджетами-то как раз всё оказалось в порядке.

Так, по данным Центробанка, золотовалютные резервы РФ на 1 октября нынешнего года составили 583,4 млрд долларов, то есть за год экономического кризиса выросли на 9% — почти на 52 млрд долларов. А копилка Минфина — Фонд национального благосостояния — за год вырос более чем на 30%, составив на 1 сентября 177,6 млрд долларов! В это же время доходы рядовых граждан, по данным Росстата, снизились на 8%, а по подсчётам экспертов Высшей школы экономики — на 18%!

В основном так хорошо на российские кубышки повлияла конъюнктура рынка. Несмотря на падение цен на нефть, выросла стоимость золота, на которое приходится почти 25% международных резервов России. За июль запасы золота в хранилище ЦБ подорожали на 10% ($13,5 млрд) до 144,3 млрд долларов. А фьючерсы на золото на международном рынке прибавили в цене 26% с начала года, и сейчас декабрьские фьючерсы на американской бирже NYMEX стоят $1968 за тройскую унцию (6 августа цена достигала рекордных $2069). Кроме того, положительно повлияла и курсовая переоценка. Пока россияне наблюдали за стремительным падением стоимости национальной валюты, в ЦБ подсчитывали прибыли: евро дорожает к доллару с мая (с начала года укрепился почти на 5%, текущий курс — $1,18 за евро). В составе российских резервов на евро приходится 30,8% (самая крупная доля). Соответственно, при укреплении евро на международных биржах долларовая стоимость резервов увеличивается.

Впрочем, несмотря на хорошее состояние российских резервов, от программы «мобилизации доходов» правительство отказываться не собирается. Суть «мобилизации» — в повышении некоторых акцизов, переходе к прогрессивной шкале налогообложения и введении налогов на депозиты и прочие доходные банковские продукты. Такие меры, по оценке чиновников Минфина, позволят получить государству доход более 1,8 трлн рублей за три года (2021-й и плановый период 2022–2023 года). При этом никаких послаблений или обнуления налогов для тех граждан РФ, кто имеет доходы, близкие к минимальной планке, в программе Минфина не предусмотрено. То есть получается, что пострадавшие от коронавируса россияне должны нести ещё большее налоговое бремя для того, чтобы программы помощи, которые были запущены государством, не привели к снижению показателей в работе чиновников. Что, в свою очередь, позволит этим чиновникам претендовать на премии по результатам года, ведь заявленные цифры будут близки к исполнению.

Очевидно, что чиновничьи программы «по стабилизации бюджетных доходов» не нацелены на тех из россиян, кто фигурирует в списке Forbes, ведь, как правило, эти люди очень умело «оптимизируют» налоги.

Кстати, о богатых россиянах: они, несмотря на кризис, стали ещё богаче. По данным Forbes, богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по 20 июля 2020 года) увеличили своё суммарное богатство на 70,73 млрд долларов. Лидером по приросту состояния в коронавирусный период стал инвестор Леонид Богуславский, его капитал c марта по конец июля вырос с $1,5 млрд до $2,8 млрд (+88%). На втором месте по доходу — сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, его состояние выросло с $10 млрд до $18,6 млрд (+86%). Замыкает тройку лидеров Аркадий Волож, он увеличил своё состояние с $1,2 млрд до $2,1 млрд (+75%).

При этом, например, за Керимова всё сделал коронавирус. Сенатор опосредованно, через членов своей семьи, владеет крупнейшим в России золотодобытчиком — компанией «Полюс». В связи с ростом мировых котировок жёлтого металла растут и акции компании, повышая капитал её хозяина. Похожая ситуация и с Владимиром Евтушенковым (пятое место в Forbes по приросту доходов): было $1,5 млрд — стало $2,3 млрд. Евтушенкову прибыль принесла сеть клиник «Медси», которая стала более чем востребованной в коронавирусный период.