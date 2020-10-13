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13октября
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сегодня, 12:47 0

В Зейском районе мужчину осудили за убийство соседской собаки

В Зейском районе мужчину осудили за убийство соседской собаки
Фото: yandex.ru

В мае этого года в Зейском районе пьяный мужчина убил соседскую собаку и её щенков. В итоге 48-летнего амурчанина осудили за жестокое обращение с животными.

— Подсудимый признал вину, явился с повинной и способствовал раскрытию преступления. Суд назначил осуждённому восемь месяцев исправительных работ. Также с него ежемесячно будут удерживать пять процентов от дохода в пользу государства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

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#животные #происшествия

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