Минфин предлагает увеличить срок действия льготной ипотеки до конца 2021 года

На портале проектов нормативных актов министерство финансов РФ разместило проект постановления, по которому действие льготной ипотеки под 6,5 % предлагается продлить до 31 декабря 2021 года. При этом общий лимит кредитования в этом случае будет увеличен с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей.

— Банки, желающие участвовать в программе льготной ипотеки по ставке 6,5 % годовых, должны подать заявки в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу. Госкорпорация АО «ДОМ.РФ» рассмотрит заявки в течение 20 дней. Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 26 октября, — сообщили в пресс-службе областного минстроя.

Просмотров всего: 279

#закон #финансы

распечатать

sirotova