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13октября
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сегодня, 11:17 0

С ноября в «Васильке» продолжат реабилитировать переболевших коронавирусом

С ноября в «Васильке» продолжат реабилитировать переболевших коронавирусом

Реабилитацию переболевших COVID в санатории «Василёк», которую в начали в августе, продолжат в ноябре. Сейчас учреждение на карантине. По информации руководства санатория, не из-за коронавируса.

— На карантин закрылись в понедельник, так как на 12 октября в санатории «Василёк» заболели 19 сотрудников — это почти треть персонала лечебного корпуса. Первые случаи начали фиксировать ещё на прошлой неделе. Стоит отметить, что первичные анализы не показывали наличие коронавируса, — прокомментировал главный врач санатория Олег Белый.

По информации пресс-службы правительства области, подопечные санатория, поступавшие на реабилитацию, не могли стать источником заражения коронавирусом.

«Пациенты, которые проходили лечение в санатории, выписаны, они уже перенесли коронавирус и имеют иммунитет, а значит, безопасны для окружающих. В санатории они проходили курсы лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики, физиопроцедур», опубликовано на сайте правительства.

В итоге возобновить реабилитацию планируют не позднее 1 ноября.

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#коронавирус #губернатор

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