С ноября в «Васильке» продолжат реабилитировать переболевших коронавирусом

— На карантин закрылись в понедельник, так как на 12 октября в санатории «Василёк» заболели 19 сотрудников — это почти треть персонала лечебного корпуса. Первые случаи начали фиксировать ещё на прошлой неделе. Стоит отметить, что первичные анализы не показывали наличие коронавируса, — прокомментировал главный врач санатория Олег Белый.

По информации пресс-службы правительства области, подопечные санатория, поступавшие на реабилитацию, не могли стать источником заражения коронавирусом.

«Пациенты, которые проходили лечение в санатории, выписаны, они уже перенесли коронавирус и имеют иммунитет, а значит, безопасны для окружающих. В санатории они проходили курсы лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики, физиопроцедур», опубликовано на сайте правительства.

В итоге возобновить реабилитацию планируют не позднее 1 ноября.