При тушении жилого дома в Хабаровском крае погиб пожарный

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре при исполнении служебного долга погиб пожарный. Трагическая гибель Олега Крюкова произошла при тушении пожара в десятиэтажном жилом доме.

12 октября на пожаре погиб начальник караула специальной пожарно-спасательной части лейтенант внутренней службы Олег Крюков. В пожарную охрану он пришел в 2004 году.

Вместе с коллегами он отправился тушить пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Гамарника в городе Комсомольске-на-Амуре. Горели домашние вещи и мебель в двух комнатах и коридоре одной из квартир на последнем этаже. Дымом от пожара заволокло весь подъезд, его клубы вырывались с балкона. От высокой температуры потрескалось остекление.

Олег Крюков в составе звена газодымозащитной службы поднялся наверх по автолестнице, приставленной к балкону, и направился в глубину квартиры для проверки помещения на наличие людей, которым могла потребоваться помощь. Быстро проникнуть к очагу огня со стороны подъезда помешала металлическая дверь сейфового типа, которую пожарным пришлось вскрывать.

Лейтенант внутренней службы Олег Крюков погиб при исполнении служебного долга, связанного с риском для жизни. Ему было 38 лет. У него остались жена и трое детей, пишет amurmedia.ru.