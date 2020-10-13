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13октября
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При тушении жилого дома в Хабаровском крае погиб пожарный

При тушении жилого дома в Хабаровском крае погиб пожарный
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре при исполнении служебного долга погиб пожарный. Трагическая гибель Олега Крюкова произошла при тушении пожара в десятиэтажном жилом доме.

12 октября на пожаре погиб начальник караула специальной пожарно-спасательной части лейтенант внутренней службы Олег Крюков. В пожарную охрану он пришел в 2004 году.

Вместе с коллегами он отправился тушить пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Гамарника в городе Комсомольске-на-Амуре. Горели домашние вещи и мебель в двух комнатах и коридоре одной из квартир на последнем этаже. Дымом от пожара заволокло весь подъезд, его клубы вырывались с балкона. От высокой температуры потрескалось остекление.

Олег Крюков в составе звена газодымозащитной службы поднялся наверх по автолестнице, приставленной к балкону, и направился в глубину квартиры для проверки помещения на наличие людей, которым могла потребоваться помощь. Быстро проникнуть к очагу огня со стороны подъезда помешала металлическая дверь сейфового типа, которую пожарным пришлось вскрывать.

Лейтенант внутренней службы Олег Крюков погиб при исполнении служебного долга, связанного с риском для жизни. Ему было 38 лет. У него остались жена и трое детей, пишет amurmedia.ru.

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#Дальний Восток #происшествия

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