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13октября
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сегодня, 10:56 1

Выплаты за классное руководство педагогам будут начислять в первых числах месяца

Выплаты за классное руководство педагогам будут начислять в первых числах месяца
Фото: bbnews.ru

Денежные средства за классное руководство педагогам необходимо начислять в первые числа месяца, при этом все региональные выплаты должны быть сохранены, заявил на совещании с регионами заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

Кроме того, он отметил необходимость индивидуального сопровождения участников программы «Земский учитель», в том числе ежемесячный мониторинг работы учителей.

– Многие регионы проделали титаническую работу, и в настоящее время по программе «Земский учитель» закрыто уже более 90 процентов от общего количества вакансий. Из 1 803 вакансий закрыто 1 662. Для нас важно, чтобы учителя, подписавшие договор, приступили к работе и получили свои компенсационные выплаты, – цитирует замминистра просвещения пресс-служба областного минобра.

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#российская власть #школа

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