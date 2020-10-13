Выплаты за классное руководство педагогам будут начислять в первых числах месяца

Денежные средства за классное руководство педагогам необходимо начислять в первые числа месяца, при этом все региональные выплаты должны быть сохранены, заявил на совещании с регионами заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

Кроме того, он отметил необходимость индивидуального сопровождения участников программы «Земский учитель», в том числе ежемесячный мониторинг работы учителей.

– Многие регионы проделали титаническую работу, и в настоящее время по программе «Земский учитель» закрыто уже более 90 процентов от общего количества вакансий. Из 1 803 вакансий закрыто 1 662. Для нас важно, чтобы учителя, подписавшие договор, приступили к работе и получили свои компенсационные выплаты, – цитирует замминистра просвещения пресс-служба областного минобра.