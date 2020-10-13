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13октября
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сегодня, 11:28 1

Благовещенца задержали с поличным во время сбора конопли

Благовещенца задержали с поличным во время сбора конопли
Фото: 28.мвд.рф

Недалеко от одного из сёл Тамбовского района полицейские задержали жителя Благовещенска. Мужчина собирал дикорастущую коноплю.

— Растительную массу у амурчанина изъяли и направили на исследование. Изъятое вещество оказалось марихуаной, общим весом около 350 граммов. Кроме того, у благовещенца нашли части растения конопли, содержащие наркотическое средство тетрагидроканнабинол, массой около 20 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Благовещенец может лишиться свободы на срок до 10 лет, — сообщили в УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Mandalorian

    Mandalorian
    1 час назад

    за канабис 10 лет в то время когда по всему миру его почти везде легализовали.

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