В Приморье снова разворачивают четыре госпиталя для заразившихся коронавирусом

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— При снижении заболеваемости в конце августа и в сентябре мы незначительно сократили число коек. Сейчас вновь разворачиваем коечный фонд в Уссурийской центральной городской больнице, Хасанской ЦРБ, в Краевой клинической больнице № 2 и во Владивостокской клинической больнице № 4. Рассматривается вопрос увеличения коечного фонда в госпитале ветеранов войн, который сейчас работает как провизорный. Общее число коечного фонда сегодня — 1 345. В готовности — еще 200, — сообщила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Кроме того, в течение двух недель под «ковидный» госпиталь перепрофилируют краевой кожно-венерологический диспансер.

С начала октября в Приморье фиксируется рост числа заболевших. Коэффициент распространения вируса в регионе составляет 1,07 — каждый заболевший человек инфицирует, как минимум, одного здорового. Ухудшение эпидситуации и высокий темп прироста заболевших, в первую очередь, связан с нарушениями санитарно-противоэпидемических мер жителями края и организациями, а также с наступлением сезона ОРВИ.

Напомним, в Приамурье накануне лабораторно подтвердили 57 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 заражений выявили в Благовещенске, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.