Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:43 16

Не любят детей, пусть платят: в «Совете матерей» предложили ввести налог на бездетность

Не любят детей, пусть платят: в «Совете матерей» предложили ввести налог на бездетность
Фото: pixabay.com

Ввести налог на бездетность считает необходимым председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая. Взымать плату не будут с тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Об этом председатель рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

— Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребёнка, тем не менее, понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 300 рублей. Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста. Брать налог и с мужчины, и с женщины, — объяснила идею Татьяна Буцкая.

В министерстве финансов, в свою очередь, такое решение не поддержали. Минфин не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили в пресс-службе ведомства.

Просмотров всего: 1301

#дети #налоги

распечатать


Общество 1

В Сковородником районе благоустроили сквер, а в Томбовским пляж

Общество

Кванторианцы из Свободного получили специальный приз международного конкурса
Общество

«Служить Отечеству, казачеству и православной вере!»
Общество

Местные школьники смогут пройти прослушивание в Щукинское училище прямо в Приамурье

Комментарии
Показать все (16)
  • тт

    тт
    2 часа назад

    Бред какой-то. Этим матерям не мешало бы знать, что бездетные ВСЕГДА платят налоги больше, чем те, у кого есть дети.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    2 часа назад

    И за счет этого налога "любящая детей" быдлота, рожающая каждый год, будет продолжать получать бесчисленное множество понавведённых за последние годы пособий, пропивать их, а потом сплавлять "любимых" чад по очереди в порядке рождения в детдома на государственные же харчи за счет этих же налогоплательщиков. Что эти маргиналы и сейчас, собственно, успешно делают вовсю. Плодись, электорат.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Трудности выживания при грабительской политической системе сложно иметь детей и наглость поборов за бездетность вписывается в грабеж.

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Да этот "Совет матерей" никто и слушать их тоже никто не будет, с тем же успехом я тоже могу тут на предлагать всего и всякого, а АИ опубликует. =)

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    Татьяна Буцкая думает заставить полюбить детей в страхе уплаты налогов...

    хорошо если у одной этой дамы с головой всё плохо, хуже если там все такие (в "Совете матерей")

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    2 часа назад

    Совет матерей это те, кто отправляеют сыновей в путинскую армию умирать?

  • mediums

    mediums
    2 часа назад

    Я ржу с дебилизма этой буцкой. Ща ещё активируются любители животных. Не любишь ты кошек и собак плати за то что не любишь. АХа-ха-ха. Надо прям запомнить эту фразу - плати за то что не любишь

  • Landyush

    Landyush
    2 часа назад

    В своем уме? То есть, не любить детей, но родить ребенка из-за страха налога? А человек что, сразу полюбит детей что ли, когда родит? А потом вырастет целое поколение с психическими растройствами? Недолюбленные, униженные, брошенные. Может, это и хорошо, что некоторые люди не рожают детей специально?? Зачем детям расти в семье, где их не любят?

  • Landyush

    Landyush
    2 часа назад

    Тогда это будет тот самый случай, когда "государство просило вас рожать". Не хочешь? заставим!! Не любишь? Полюбишь!!!

  • Madao!

    Madao!
    2 часа назад

    А кто не любит партию ЕР - с того по тысячке)))

  • ДКВР

    ДКВР
    1 час назад

    65-18=47*12=564*500=282000 Заплатил деньжат и всё гггг Раньше этот налог в народе называли ЗА Яйца гггг

  • invv

    invv
    1 час назад

    Инициатива интересная, особенно в плане собираемости налога, если учесть, что очень большое количество работает без оформления, т.к. работодатели не хотят заморачиваться.

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Очередное дебильное предложение.Может кто-то детей и любит,но рожать в данное время не хочет,т.к.не может обеспечить ребенку нормальную жизнь (те у кого голова на плечах.а не между ...)

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    29 минут назад

    А почему мужчин предлагают тоже облагать этим налогом?

    Мы же сами рожать не умеем, но в процессе зачатия всегда готовы поучаствовать. )))

  • Kira_01

    Kira_01
    28 минут назад

    Ок, бездетным-налог на бездетность, а безмозглым налог на безмозглость и все при деле :)) Иметь или не иметь детей личное дело каждого, мы не скот рогатый, я против такой политики, и в ужасе что такое было раньше, на безбрачие, на бездетность... Я в ужасе, что такие идеи вообще кто то держит в голове

  • DrDok

    DrDok
    26 минут назад

    Долбо*бизм. Плавали, знаем что это за налог был. Не далече 37 год, с такими темпами

Показать все (16)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь