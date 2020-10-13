Не любят детей, пусть платят: в «Совете матерей» предложили ввести налог на бездетность

— Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребёнка, тем не менее, понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 300 рублей. Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста. Брать налог и с мужчины, и с женщины, — объяснила идею Татьяна Буцкая.

В министерстве финансов, в свою очередь, такое решение не поддержали. Минфин не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили в пресс-службе ведомства.