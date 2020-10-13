Кванторианцы из Свободного получили специальный приз международного конкурса

Команда свободненского отделения «Кванториум-28» получила специальный приз за лучший комплексный образовательный проект. Ребята со своей разработкой участвовали в международном конкурсе «Будущие асы цифрового машиностроения» в номинации «Хайтек».

Владимир Астафьев, Максим Сажин, Дмитрий Колин, Анастасия Канунникова под руководством наставника Антона Кулигина разработали онлайн-платформу для обучения будущих инженеров при помощи визуализации, 3D-печати и VR. Онлайн-платформа под названием «TEP – technical education platform» содержит 85 деталей.

Международный конкурс молодежных 3D-моделей «Будущие асы цифрового машиностроения» – это популярное состязание для студентов и школьников, которые занимаются информационными технологиями и инженерным делом. Он проводится уже 14 лет подряд, победители конкурса могут обратить на себя внимание ведущих экспертов и сверстников. Многие из конкурсантов в дальнейшем становятся специалистами ведущих промышленных предприятий и проектных институтов страны, сообщает пресс-служба областного правительства.