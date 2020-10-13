Прокуратура добилась организации водоотведения в одном из сёл Ромненского района

Прокуратура Ромненского района обязала Знаменский сельсовет оборудовать систему водоотведения вдоль улицы Заречной. Во время сильных ливней вода заливает частные подворья жителей.

— В целях устранения нарушений закона прокурор района направил в суд административное исковое заявление с требованием признать бездействие органа местного самоуправления незаконным и обязать устранить нарушения закона. Решением Ромненского районного суда от 7 октября 2020 года требования прокурора удовлетворены, суд признал бездействие администрации Знаменского сельсовета незаконным и обязал выполнить устройство системы водоотведения на территории села Знаменка Ромненского района, — рассказали в прокуратуре Амурской области.