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13октября
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сегодня, 10:30 0

Прокуратура добилась организации водоотведения в одном из сёл Ромненского района

Прокуратура добилась организации водоотведения в одном из сёл Ромненского района

Прокуратура Ромненского района обязала Знаменский сельсовет оборудовать систему водоотведения вдоль улицы Заречной. Во время сильных ливней вода заливает частные подворья жителей.

— В целях устранения нарушений закона прокурор района направил в суд административное исковое заявление с требованием признать бездействие органа местного самоуправления незаконным и обязать устранить нарушения закона. Решением Ромненского районного суда от 7 октября 2020 года требования прокурора удовлетворены, суд признал бездействие администрации Знаменского сельсовета незаконным и обязал выполнить устройство системы водоотведения на территории села Знаменка Ромненского района, — рассказали в прокуратуре Амурской области.

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#большая вода #закон

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