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13октября
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Благовещенские студенты три месяца гоняли оленей по Чукотке (видео)

Благовещенские студенты три месяца гоняли оленей по Чукотке (видео)

Трое студентов Дальневосточного аграрного университета прошли практику в оленеводческих бригадах на Чукотке. Участники студенческого отряда «Север» факультета ветеринарной медицины и зоотехнии работали в бригадах двух предприятий — «Канчаланский» и «Имени первого ревкома Чукотки».

Будущие ветврачи и зоотехники с начала июля помогали местным пастухам осматривать и лечить оленей, обрабатывать раны. В Благовещенск студенты вернулись только в начале октября.

Магистрант 2 курса направления «Зоотехния» Роман Андрейченко проходил практику в «Канчаланском». Для него это уже не первый подобный опыт — ранее молодой человек бывал на оленеводческих предприятиях Камчатки. Роман отвечал за учёт животных и предотвращение потерь, составление маршрута для стада. От правильно составленного маршрута зависит многое. Животных ведут по определенному пути в течение нескольких месяцев, чтобы перед наступлением зимы стадо оказалось в районе забойного пункта.

— Если выбрать маршрут, где не будет воды, то голов 700-1 000 просто умрёт. Поэтому надо составлять маршрут так, чтобы и вода была, и растительность – корм для оленей, — рассказал студент.

Кроме того, Роман занимался учётом и сдачей рогов. Среди покупателей была и компания из Благовещенска. Рога идут по большей части на изготовление лекарств, меньше – на сувениры.

Бригада, в которой работал Роман, была небольшой, техники не было, поэтому за стадом людям приходилось ходить пешком. Дежурство проходило по графику — 12 часов через сутки. Иногда пастухи распускали оленей, чтобы те как следует нагулялись, а затем собирали снова и перегоняли на следующую точку маршрута. Бывало, что животные терялись, и пастухам их приходилось искать.

В хозяйстве «Имени первого ревкома Чукотки» проходили практику студентка 3 курса ветеринарии Дарья Мадьярова и магистрант 2 курса зоотехнии Анастасия Рыбалко. Анастасия уже проходила практику на Камчатке раньше, а вот для Дарьи это был первый опыт.

График работы у девушек был таким же, как у Романа. Стадо шло по маршруту, а в конце оленей распустили на несколько дней.

— Они грибовали – бегали за грибами, и их было сложно вернуть в стадо. Поэтому их лучше было отпустить, чтобы они наелись, а потом собрать, — рассказала Анастасия.

Жить в тундре приходилось практически без связи, позвонить по телефону можно было раз в неделю, а про социальные сети и вообще пришлось забыть. Но, как признаются студенты, никакого особого дискомфорта они от этого не испытывали. Всё-таки это был их сознательный выбор – проходить практику вдали от благ цивилизации.

Будущие ветеринары и зоотехники уже не первый год проходят практику в условиях Крайнего Севера — в Камчатском крае или Чукотском автономном округе. При этом расходы на проезд и проживанием берёт на себя принимающая сторона, сообщили в пресс-службе университета.

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#вузы #студенты

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