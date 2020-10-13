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13октября
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сегодня, 09:55 0

Дмитрий Песков сообщил, что Россия избежит полного локдауна

Дмитрий Песков сообщил, что Россия избежит полного локдауна
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Созданная в России система по борьбе с коронавирусом позволяет при нынешнем росте заболеваемости не переходить к полному локдауну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему осенний рост заболеваемости COVID-19 не приводит к повторному введению ограничительных мер, сообщает ТАСС.

Песков заверил, что для властей РФ «жизнь и здоровье людей — это абсолютный приоритет, а все остальное следует далее». В то же время, по его словам, сейчас сформирован «больший запас прочности» по сравнению с периодом первой волны эпидемии. Представитель Кремля пояснил, что «сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…> подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения».

— Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун, — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что «сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только формировали весной», и она «показывает свою эффективность».

— Да, количество инфицированных растет, но тем не менее система работает, нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования, — добавил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать нового обращения президента России Владимира Путина к гражданам на фоне роста случаев заражения коронавирусом, Песков сказал, что «это зависит от решения главы государства, если он посчитает необходимым».

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#коронавирус #российская власть

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