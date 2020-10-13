Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:09 4

В Благовещенске подросток помог старушке донести сумки до дома и обокрал её

В Благовещенске подросток помог старушке донести сумки до дома и обокрал её
Фото: pixabay.com

72-летняя жительница Благовещенска сообщила в полицию о пропаже 10 000 рублей. По словам бабушки, на улице к ней подошел подросток и предложил помощь. Парень донес сумки до квартиры, а потом попросил попить воды. Пока добродушная бабушка наливала воду, подросток вытащил из сумки кошелёк.

— Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, а также довольно быстро нашла виновника. Им оказался 14-летний подросток, который состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Его законные представители неоднократно привлекались к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Кроме того, парень несколько раз направлялся в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Полицейские установили, что подросток совершал кражи по подобной схеме не один раз. Суд постановил направить молодого человека в Юхтинскую учебно-воспитательную школу для детей с общественно опасным поведением на 1 год 10 месяцев, — сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 953

#закон #происшествия

распечатать


В России и мире

В 2020 году в России вдвое увеличилось количество краж с банковских счетов
Происшествия 7

Хабаровского депутата, заподозренного в избиении пенсионера, исключили из партии
Общество

В Зейском районе мужчину осудили за убийство соседской собаки
Общество

Минфин предлагает увеличить срок действия льготной ипотеки до конца 2021 года
Комментарии
Показать все (4)
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Пионер.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Тимуровец

  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    Юный ленинец

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    26 минут назад

    Капиталистический вариант тимуровца.

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь