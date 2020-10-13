В Благовещенске подросток помог старушке донести сумки до дома и обокрал её

72-летняя жительница Благовещенска сообщила в полицию о пропаже 10 000 рублей. По словам бабушки, на улице к ней подошел подросток и предложил помощь. Парень донес сумки до квартиры, а потом попросил попить воды. Пока добродушная бабушка наливала воду, подросток вытащил из сумки кошелёк.

— Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, а также довольно быстро нашла виновника. Им оказался 14-летний подросток, который состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Его законные представители неоднократно привлекались к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Кроме того, парень несколько раз направлялся в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Полицейские установили, что подросток совершал кражи по подобной схеме не один раз. Суд постановил направить молодого человека в Юхтинскую учебно-воспитательную школу для детей с общественно опасным поведением на 1 год 10 месяцев, — сообщили в управлении МВД России по Амурской области.