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13октября
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сегодня, 09:30 5

Амурчанка взяла кредит по просьбе мошенников и перевела деньги на их счёт

Амурчанка взяла кредит по просьбе мошенников и перевела деньги на их счёт
Фото: pixabay.com

После общения с мошенниками, представившимися сотрудниками банка, жительница Приамурья лишилась 200 тысяч рублей.

— На сотовый телефон амурчанки позвонила девушка, которая представилась сотрудником отдела безопасности банка. Женщине пояснили, что мошенники пытаются списать денежные средства с её банковских счетов. По просьбе сотрудников этого же банка амурчанка взяла кредит, а для сохранения денег перевела их на «безопасный счёт», который диктовали всё те же работники кредитного учреждения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц, — сообщили в УМВД России по Амурской области.

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#жизнь #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    ??? Без комментариев...

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    3 часа назад

    Как такое возможно?

  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    Когда хлебушек в голове и не такое возможно.

  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    Вот как так? Что значит по просьбе мошенников взяла кредит? Совсем дура чтоли? Или так преподносят нам

  • Mandalorian

    Mandalorian
    1 час назад

    Stupid cunt.

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