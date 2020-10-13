Амурчанка взяла кредит по просьбе мошенников и перевела деньги на их счёт

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После общения с мошенниками, представившимися сотрудниками банка, жительница Приамурья лишилась 200 тысяч рублей.

— На сотовый телефон амурчанки позвонила девушка, которая представилась сотрудником отдела безопасности банка. Женщине пояснили, что мошенники пытаются списать денежные средства с её банковских счетов. По просьбе сотрудников этого же банка амурчанка взяла кредит, а для сохранения денег перевела их на «безопасный счёт», который диктовали всё те же работники кредитного учреждения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц, — сообщили в УМВД России по Амурской области.