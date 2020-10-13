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Выбор читателей за 12 октября

Выбор читателей за 12 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 12 октября.

Поезд к амурчанам вовремя не придёт: на железной дороге произошло ЧП

На перегоне Аносовская — Пурикан однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги случилось ЧП. В воскресенье в 17:35 по московскому времени с рельсов сошёл локомотив грузового поезда. На участке уже ведутся восстановительные работы. Время прибытия поездов переносится на неопределённый срок.

В Приморье школьник случайно выстрелил себе в пах

Школьник из Владивостока случайно выстрелил себе в пах. Парень получил серьёзную травму. Откуда у ребёнка оказался пневматический пистолет, предстоит выяснить полиции.

«Следующий этап — нападение на человека»: под Свободным медведь съел собаку

В воскресенье вечером, 11 октября, фотографиями не для слабонервных с нами поделились администраторы партнёрского паблика @kriminal.blg. По информации очевидцев, сделавших снимки недалеко от придорожного кафе на свободненской трассе, медведь съел собаку. Мы обратились за комментариями к специалистам.

В Амурской области выявили 57 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 заражений выявили в Благовещенске, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#Обзор #интернет #СМИ

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