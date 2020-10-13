Благовещенский дрифтер привёз бронзовый кубок из Хабаровска

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В минувшие выходные в Хабаровске состоялся единственный в этом году летний этап соревнований по дрифту. Заезды проходили на Заимке — традиционном месте для сбора любителей автоспорта.

Накал страстей даже в тренировочных заездах был настолько высок, что в автомобиле одного из спортсменов, Ильи Чернова, вышел из строя двигатель. Парни в 10 часов вечера купили новый автомобиль и за ночь подготовили его к соревнованиям.

В Хабаровск из Благовещенска отправились девять автомобилей. Призовое третье место занял амурчанин Владимир Вегеря.

— В этом году мы очень мало тренируемся, так как много кто не дособирал свои машины. А вообще стараемся с парнями выезжать хотя бы раз в неделю, но получается не всегда, — рассказал спортсмен.

Второе и первое места заняли хабаровчане Василий Егоров и Роман Столяров.

В Благовещенске из-за пандемии в этом году летние соревнования по дрифту не проводились, но местные организаторы не отчаиваются.

— Если будет разрешение администрации, то проведём зимние дрифт-серии, что тоже зрелищно, — рассказал организатор соревнований по дрифту в Благовещенске Александр Коваль.