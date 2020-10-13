Через три года в центре Благовещенска не будет проблем с освещением

По мнению администрации Благовещенска, существуют два пути решения проблемы городского освещения. Короткий путь предполагает работы на разных участках во время восстановления и ремонта городских улиц. Долгосрочный подразумевает разработку комплексного плана и работу единой компании. Специалисты областной столицы идут двумя путями одновременно.

По краткосрочному пути работы идут с 2016 года, уже отремонтировано около 40 километров сетей. Во время ремонта дорог строители меняют бетонные опоры на современные, а старые лампы на энергосберегающие. При этом стоит задача избавиться от проводов между опорами, там как они создают угрозу при сильном ветре. Поэтому провода при ремонте улиц Калинина, Воронкова, Ленина укладывали в специальные кабель-каналы.

– С этим связаны, конечно, неудобства, особенно сейчас, когда световой день стал короче и наружного освещения явно не хватает. Участки засвечиваем по мере готовности. Например, фонари по улице Калинина – от Тенистой до Октябрьской – уже подключены. До конца октября должны быть завершены все работы, – рассказывает мэр Благовещенска Олег Имамеев в соцсетях.

Однако в планах и работа по долгосрочному направлению – сейчас обсуждается заключение концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения Благовещенска.

– Для города это полная замена всех фонарей на энергоэффективные современные LED-светильники, художественная подсветка зданий, замена почти 4 тысяч опор, продолжение начатой нами работы по обустройству подземной кабельной канализации на центральных улицах, – рассказывает Олег Гатауллович.

По мнению мэра города, вопрос с освещением центральных улиц Благовещенска будет закрыт в ближайшие три года. Потом начнется работа и в других районах города.