Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:20 8

Через три года в центре Благовещенска не будет проблем с освещением

Через три года в центре Благовещенска не будет проблем с освещением
Фото: @o.g.imameev

По мнению администрации Благовещенска, существуют два пути решения проблемы городского освещения. Короткий путь предполагает работы на разных участках во время восстановления и ремонта городских улиц. Долгосрочный подразумевает разработку комплексного плана и работу единой компании. Специалисты областной столицы идут двумя путями одновременно.

По краткосрочному пути работы идут с 2016 года, уже отремонтировано около 40 километров сетей. Во время ремонта дорог строители меняют бетонные опоры на современные, а старые лампы на энергосберегающие. При этом стоит задача избавиться от проводов между опорами, там как они создают угрозу при сильном ветре. Поэтому провода при ремонте улиц Калинина, Воронкова, Ленина укладывали в специальные кабель-каналы.

– С этим связаны, конечно, неудобства, особенно сейчас, когда световой день стал короче и наружного освещения явно не хватает. Участки засвечиваем по мере готовности. Например, фонари по улице Калинина – от Тенистой до Октябрьской – уже подключены. До конца октября должны быть завершены все работы, – рассказывает мэр Благовещенска Олег Имамеев в соцсетях.

Однако в планах и работа по долгосрочному направлению – сейчас обсуждается заключение концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения Благовещенска.

– Для города это полная замена всех фонарей на энергоэффективные современные LED-светильники, художественная подсветка зданий, замена почти 4 тысяч опор, продолжение начатой нами работы по обустройству подземной кабельной канализации на центральных улицах, – рассказывает Олег Гатауллович.

По мнению мэра города, вопрос с освещением центральных улиц Благовещенска будет закрыт в ближайшие три года. Потом начнется работа и в других районах города.

Просмотров всего: 1294

#городская власть #строительство

распечатать


Общество 1

Почти 600 миллионов рублей потратят на развитие фермы в Константиновском районе

Общество

В Уруше построили двухуровневую спортивную площадку
Общество 3

Больше 5 000 благовещенцев поучаствовали в акции «Город берегу»
Общество 4

В Благовещенском районе завершается создание птицефермы
Комментарии
Показать все (8)
  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    Театральная-Ленина после прокладки кабеля перекопали и бросили.

    Уже такую яму колёсами разбили, что скоро танк не проедет.

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Для чего по воронкова снова будут делать перекопы на новом асфальте?

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    нашему типа мэру (по факту сити-менеджеру), только дай возможность перекопать асфальт тут же долгострой будет организован. Этот год тому прекрасный пример

  • Охранник

    Охранник
    2 часа назад

    Каждый новый мэр меняет фонари установленные предыдущим мэром так как старые не эффективно освещают-старая песня,проходили.

  • Колян

    Колян
    1 час назад

    договоритесь, еще и плитку поменяют

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    не-е, этот сити-менеджер всех предыдущих переплюнул, столько "взорвать" дорог общего пользования...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    33 минуты назад

    Молодец Имамеев!

    Помнит русскую поговорку, что обещанного три года ждут! )))

  • Odissey

    Odissey
    8 минут назад

    На ул. Ленина уже стояли новые фонари, и кабель для них уже лежал в земле. Зачем надо было ставить ещё более новые фонари и прокладывать ещё один кабель? На всякий случай скажу, что на ул. Зейской фонари новые, и кабель уже лежит в земле. Не надо тут ничего делать!

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь