Гороскоп 13 октября: Близнецы поссорятся с начальством, а Тельцам пора менять работу

Восход Солнца: 06:49

Заход Солнца: 17:42

Солнце в Весах.

Овен. Благоприятный день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. День будет наиболее благоприятным для сексуальных контактов и дружеских отношений.

Телец. Сегодня рекомендуется принять окончательные решения по самым важным вопросам. Можно менять работу, место жительства, внешность, стиль жизни. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Старайтесь окружать себя только надежными людьми.

Близнецы. Если вы наёмный работник, то могут возникнуть трудности с начальством, а предпринимателям придется принять сложное решение. По-прежнему могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Рак. Постарайтесь выкроить время для решения личных проблем — сегодняшние сутки идеальны для семейных путешествий и для налаживания взаимоотношений с родственниками и друзьями. В общении с любимым человеком проявите инициативу, иначе ситуация может стать совсем не контролируемой.

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Лев. Звезды напоминают — вежливость творит чудеса. Впрочем, сегодня вы сами в этом убедитесь — окружающие мечтают пообщаться с такими деликатными и любезными ребятами, как вы. Можете смело рассчитывать на интересное предложение по работе и награду за уже закрытые сделки или задачи от начальства.

Дева. Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством. Неприятные новости смогут вывести вас из равновесия, ударив по настроению или самочувствию.

Весы. Пассивный, тяжёлый день. Вам на некоторое время может показаться, что проблемы, возникшие с новым проектом, могут свести его на нет. Может быть, вы перенервничали и поэтому неадекватно реагируете на события.

Скорпион. День благоприятный для смены работы, места жительства. Ваши планы окажутся убедительными и перспективными. Вы сможете перейти от ощущений и оценок ситуации непосредственно к делу, привлечь к своей деятельности надёжных партнеров.

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Стрелец. Сегодня станут яснее контуры будущего. Это день приятных подтверждений, уточнений, дополнений. Базовые факты вполне надежны, а остальное вам подскажет чутье. Звёзды напоминают, что думать следует не только об окружающих, но и о себе.

Козерог. Этот день посвятите текущим делам. День, благоприятный для покупок, переустройства быта, ремонта. Вы сможете раскрыть свои творческие способности даже в самых обычных занятиях. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Водолей. Благоприятный день для занимающихся коммерцией. Если сегодня вы намерены заключить сделку или захотите сделать покупку, не медлите — вас ждёт удача. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений.

Рыбы. Звёзды советуют вам спокойно реагировать на то, что будут говорить коллеги. Среди них есть те, которые пытаются вас «подсидеть» и занять вашу должность. Вероятно, встреча с бывшей симпатией или неожиданный поворот событий заставят многих серьезно задуматься над проблемами личной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев