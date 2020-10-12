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12октября
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сегодня, 18:54 0

Москвич перечислил телефонным мошенникам почти 4 миллиона рублей

Москвич перечислил телефонным мошенникам почти 4 миллиона рублей
Фото: tomsk.ru

9 октября 52-летнему жителю Москвы позвонили мошенники и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что мошенники попытались снять деньги с его счетов. После этого мужчину убедили снять все деньги с карты и перевести их на счет в другой банк, сообщает РЕН ТВ.

В результате мужчина перевел мошенникам более 2,3 миллиона рублей. Затем злоумышленники стали расспрашивать мужчину о том, есть ли у него другие банковские карты. Мошенники заявили, что поскольку личными данными потерпевшего кто-то завладел, то и средства на счетах в других банках также необходимо перевести на якобы резервный счет. Позже мужчине вновь позвонили мошенники и по той же схеме убедили его перевести деньги на указанный ими счет. Доверчивый москвич перевел еще порядка 1,2 миллиона рублей.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия #финансы

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