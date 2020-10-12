Москвич перечислил телефонным мошенникам почти 4 миллиона рублей

В результате мужчина перевел мошенникам более 2,3 миллиона рублей. Затем злоумышленники стали расспрашивать мужчину о том, есть ли у него другие банковские карты. Мошенники заявили, что поскольку личными данными потерпевшего кто-то завладел, то и средства на счетах в других банках также необходимо перевести на якобы резервный счет. Позже мужчине вновь позвонили мошенники и по той же схеме убедили его перевести деньги на указанный ими счет. Доверчивый москвич перевел еще порядка 1,2 миллиона рублей.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.