К концу ноября Россия может выйти на «плато» по заболеваемости COVID-19
В интервью РИА Новости Наталья Пшеничная, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявила о том, что страна в течение ближайших 10-20 дней может выйти на плато по заболеваниям новой коронавирусной инфекцией.
— Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября, — сказала Пшеничная.
По словам директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора жители страны стали серьезнее относиться к мерам профилактики распространения инфекции. В крупных городах часть работающего населения уже переведена на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы. Наталья Пшеничная заявила, что предпринятые меры должны замедлить темпы прироста новых случаев. Но результат будет заметен не сразу, так как у COVID-19 большой инкубационный период и нужно выждать минимум 1,5 таких периода, чтобы ожидать выхода на плато заболеваемости.
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