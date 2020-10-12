К концу ноября Россия может выйти на «плато» по заболеваемости COVID-19

— Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября, — сказала Пшеничная.

По словам директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора жители страны стали серьезнее относиться к мерам профилактики распространения инфекции. В крупных городах часть работающего населения уже переведена на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы. Наталья Пшеничная заявила, что предпринятые меры должны замедлить темпы прироста новых случаев. Но результат будет заметен не сразу, так как у COVID-19 большой инкубационный период и нужно выждать минимум 1,5 таких периода, чтобы ожидать выхода на плато заболеваемости.