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12октября
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сегодня, 18:48 4

К концу ноября Россия может выйти на «плато» по заболеваемости COVID-19

К концу ноября Россия может выйти на «плато» по заболеваемости COVID-19
Фото: РИА Новости

В интервью РИА Новости Наталья Пшеничная, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявила о том, что страна в течение ближайших 10-20 дней может выйти на плато по заболеваниям новой коронавирусной инфекцией.

— Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября, — сказала Пшеничная.

По словам директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора жители страны стали серьезнее относиться к мерам профилактики распространения инфекции. В крупных городах часть работающего населения уже переведена на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы. Наталья Пшеничная заявила, что предпринятые меры должны замедлить темпы прироста новых случаев. Но результат будет заметен не сразу, так как у COVID-19 большой инкубационный период и нужно выждать минимум 1,5 таких периода, чтобы ожидать выхода на плато заболеваемости.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Очередное плато

  • Epimetey

    Epimetey
    1 час назад

    Плато на плате и платом погоняет)

    (пы.сы.: да, да, я знаю, что "плато" не склоняется)

  • donald28rus

    donald28rus
    8 минут назад

    Хотел-бы посмотреть как кочегары будут уголь дистанционно в котёл бросать.

  • Разнящий

    Разнящий
    1 минута назад

    Опять это мифическое плато.

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