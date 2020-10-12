Благовещенская сборная вышла в полуфинал центральной Тихоокеанской лиги КВН

Благовещенские квнщики сыграли в четвертьфинале центральной Тихоокеанской лиги КВН. В сборную Благовещенска вошли представители трёх городских команд КВН: «People», «Дощечка», «Мы нормальные». По итогам игры команду пригласили в полуфинал.

Участник команды Роман Козырев рассказал Амур.инфо, что в таком составе ребята играли впервые. Ранее команда «People» два раза становилась чемпионами центральной Тихоокеанской лиги КВН в Хабаровске, а команда «Дощечка» была чемпионом Центральной Рязанской лиги в городе Рязань и чемпион Межрегиональной лиги «Плюс» в Нижнем Новгороде.