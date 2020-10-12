Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость
сегодня, 19:00 0

Благовещенская сборная вышла в полуфинал центральной Тихоокеанской лиги КВН

Благовещенская сборная вышла в полуфинал центральной Тихоокеанской лиги КВН

Благовещенские квнщики сыграли в четвертьфинале центральной Тихоокеанской лиги КВН. В сборную Благовещенска вошли представители трёх городских команд КВН: «People», «Дощечка», «Мы нормальные». По итогам игры команду пригласили в полуфинал.

Участник команды Роман Козырев рассказал Амур.инфо, что в таком составе ребята играли впервые. Ранее команда «People» два раза становилась чемпионами центральной Тихоокеанской лиги КВН в Хабаровске, а команда «Дощечка» была чемпионом Центральной Рязанской лиги в городе Рязань и чемпион Межрегиональной лиги «Плюс» в Нижнем Новгороде.

Просмотров всего: 112

#Дальний Восток #культура

распечатать

Фотогалерея

В России и мире

Леонид Агутин номинирован на премию Grammy в пяти номинациях
Спорт

Амурские спортсмены вернулись с дальневосточных соревнований по плаванию с серебром и бронзой
Общество

Амурские авиасиноптики: извержение камчатского вулкана Приамурью не навредит
Культура

В благовещенской библиотеке имени Бориса Машука идёт ремонт

10 октября, 09:09
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь