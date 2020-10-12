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12октября
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сегодня, 18:42 0

В центре Белогорска при снежной зиме организуют лыжную трассу

В центре Белогорска при снежной зиме организуют лыжную трассу
Фото: pixabay.com

Лыжную трассу планируют организовать в Белогорске в зимний период на территории парка им. Дзержинского. Глава Белогорска Станислав Мелюков одобрил идею замглавы по ЖКХ Александра Башуна о создании здесь специальной площадки. Территорию площадью более трех гектаров с сохраненными соснами и очищенную от мусора хотят сделать удобной для занятий лыжными видами спорта и активного времяпровождения.

— В течение двух лет идет подготовка участка к реализации масштабного проекта по благоустройству, — говорит замглавы по ЖКХ. — Убраны аварийные тополя и перестойные деревья, вывезены тонны мусора, перенесена высоковольтная линия электропередач. Произведенная вертикальная планировка открыла новую возможность. Спортсмены на месте уже оценили перспективу лыжни в центре города. Их пожелания будут учтены при выравнивании территории, ее освещении в зимний период.

Как правило, лыжные трассы Белогорска, при снежных погодных условиях, готовят в ноябре. В работе задействованы члены городского Клуба активного отдыха, ветераны лыжного спорта, воспитанники и тренеры отделения «ориентирование» ДЮСШ №2. Теперь к зимнему спортивному сезону подготовят не только учебно-тренировочные трассы, расположенные в микрорайоне «Амурсельмаш» и в районе с. Хитровка, но и в центре Белогорска.

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#Белогорск #спорт

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