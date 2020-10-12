Эксперт считает, что тесты на антитела к COVID-19 — пустая трата денег

Вопрос 1. Какие существуют антитела?

— Антитела к коронавирусу делятся на два типа — lgM и IgG, —объясняет ученый. — IgM появляются в среднем через неделю после контакта с вирусом. IgG начинают формироваться в среднем на 21-й день. IgM сильнее — они в буквальном смысле «душат» вирус, не дают ему развиваться и «отравлять» организм. IgG, соответственно, слабее. Они тоже борются с вирусом, но в меньшей степени.

Вопрос 2. Как долго сохраняются антитела?

— Сами по себе IgG-антитела исчезают через три-четыре месяца — как только организм побеждает инфекцию, он прекращает их синтез, — продолжает Жемчугов. — Организм же умный, ему не нужно держать в крови все подряд. Но! Сохраняются так называемые клетки памяти, в которых четко «прописано» — что это за антитела, как их вырабатывать, при каких условиях и в каком количестве. И в случае повторного контакта с вирусом организм, руководствуясь этими «записями», вновь начинает синтезировать IgG-антитела. И уходит у него на это уже не 21 день, а всего три.

Вопрос 3. Так все-таки можно ли заразиться повторно, если в организме уже есть антитела?

— К сожалению, науке это пока неизвестно, — констатирует специалист. — С одной стороны — на данный момент в мире описано всего два случая повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2, и оба этих описания, скажем прямо, не внушают доверия. Непонятно, что это на самом деле — действительно человек, ранее переболевший, заразился снова, или же просто количество вируса в его организме сначала уменьшилось до неопределяемых масштабов, а потом, когда прекратилось лечение, снова начало увеличиваться. С другой — повторюсь, надежного и достоверного ответа на вопрос «развивается ли у человека устойчивый ответ к коронавирусу?» мы пока не получили. Доказано лишь, что антитела IgG способны «смягчать» течение заболевания, препятствовать развитию тяжелых осложнений.

Но тут, кстати, можно вспомнить нашумевшую историю с круизным лайнером Diamond Princess, где прямо посреди круиза произошла массовая вспышка «ковида» у пассажиров. Как стало ясно потом, среди них были люди, которые переболели еще до того, как отправились в плавание. И они каким-то образом избежали повторного заражения — несмотря на то, что находились в замкнутом пространстве с десятками носителей. Мы точно не знаем, что им помогло, но хотелось бы верить, что приобретенный иммунитет.

Вопрос 4. Можно ли верить тестам на антитела?

— На сегодняшний день в мире существуют десятки тест-систем, — отмечает Жемчугов. — И из-за этого регулярно возникает путаница. Все системы очень разные, и среди них много таких, которые не откалиброваны по специфичности. Поясню: коронавирусов, как таковых, существует 43 разновидности. И все они похожи между собой — не зря же вирусологи объединили их в одном семейство. Это как, например, семейство хвойных деревьев. У каждого дерева есть ствол, корни и ветви. Но неспециалист вряд ли на глаз отличит какую-нибудь ель от пихты. Так же и с вирусами. Поэтому тест на антитела вполне может дать ошибочный результат и среагировать не на наш с вами пресловутый SARS-CoV-2, а на кого-то из его ближайших «родственников». Так что если вы все-таки решились делать тест, нужно сначала разузнать у врача все про него поподробнее, а в идеале — попросить инструкцию и найти там строчку «специфичность». Если показатель специфичности более 99,9 % — такому тесту можно доверять.

Вопрос 5. Так нужно ли все-таки делать тест на антитела?

— Мое мнение такое — это пустая трата денег, — заключает Жемчугов. — Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что вам теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности. Пока у ученых не будет достоверных данных о том, насколько сильный и длительный формируется иммунитет, вы все еще под угрозой.

С другой стороны — если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит вводить не раньше чем через год. В противном случае «навязанный» извне, искусственный иммунитет к вирусу просто-напросто уничтожит ваш собственный. Вот об этом стоит подумать. Кроме того, тестирование на антитела нужно, скажем, экономистам, поскольку по количеству иммунных людей можно спрогнозировать, когда случится спад эпидемии.