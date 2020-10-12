В Приамурье уже собрали почти 130 тысяч тонн сои

В Амурской области продолжается уборочная компания. На сегодняшний день аграрии уже намолотили почти 130 тысяч тонн сои и почти 400 тысяч тонн зерновых.

«При этом соя убрана всего с 10% площади посевов, на 84 тысячах гектаров, при общей площади посадки в 840 тысяч тонн. А вот зерновые убрали с 88% посевных площадей, а именно со 183 тысяч гектаров. При общей площади в 209,7 тысяч гектаров», пишет пресс-служба областного правительства.

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